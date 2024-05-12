НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

MotoGP. Гран-при Франции. Мартин выиграл гонку, Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Франции MotoGP. Мартин, начавший заезд с поула, также будучи победителем спринта, большую часть заезда отбивался от атак со стороны Франческо Баньяйи и Марка Маркеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх