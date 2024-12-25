В Новосибирске задержали группу уроженцев Узбекистана по подозрению в вымогательстве

Двое из пяти задержанных выходцев из Узбекистана находились в России нелегально.По подозрению в вымогательстве крупной суммы денег в Новосибирске задержали пятерых уроженцев Узбекистана, им от 23 лет до 41 года.
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