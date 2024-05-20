Двойник Зеленского участвовал в поисках потерпевшего крушение вертолёта президента Ирана

Схожего с Зеленским мужчину сняли объективы камер во время поисков вертолёта президента Ирана.Как заметили многие украинские СМИ, в составе иранского спецназа есть боец, который очень похож на президента Украины Владимира Зеленского.
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