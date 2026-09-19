С какой литературы лучше начать знакомство с Севастополем

Полвека в любимом деле, полные открытий. Ведущий библиотекарь и руководитель Центра краеведения Центральной библиотеки имени Льва Толстого Виктория Невзорова — не только проводник в мир книг, но и гид по малоизвестным страницам истории города.
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