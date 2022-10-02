«Нева» меняет русло. Гандбольный клуб из Санкт-Петербурга будет выступать под именем «Зенит»!

ГАНДБОЛ. Оптимистические перемены Гандбольный клуб «Нева» объявил о переименовании. Команда из Санкт-Петербурга будет выступать под именем «Зенит».
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