Китай установил новый рекорд сверхглубокого бурения - 2 006 метров за сутки

КННК сделала https://interestingengineering.com/energy/china-world-record. после завершения буровых работ на скважине 13-H9 в Таримском нефтяном месторождении, расположенном в уезде Шая, округ Аксу, Синьцзян-Уйгурский автономный район.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии