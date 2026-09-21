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Журнал «Профиль»

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Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы

Минобрнауки предложило изменить порядок приема в вузы

Порядок приема в российские университеты изменится со следующего учебного года: нововведения затронут, в частности, перечень обязательных для поступления ЕГЭ, список индивидуальных достижений и результаты олимпиад.

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