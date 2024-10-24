Вирусная передышка или затишье перед бурей?

Осень привносит в нашу жизнь не только яркие краски, но дает старт новому эпидсезону. Пока вирусы не успели "разогнаться" и окончательно набраться сил, самое время привести в форму собственное здоровье и иммунитет, чтобы дать достойный отпор вирусным атакам.