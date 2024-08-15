В WADA продолжают ждать от России выплаты оставшейся части взноса за 2023 год

Геннадий Бережнов (WADA) сообщили, что продолжают ждать выплаты от России за 2023 год. А Чернышенко уже готов выплатить, так чего мы хотим? Запад будет улыбаться во весь рот!

Svetlana Kuzmina А за что WADA платить? За то, что они отстраняют наших спортсменов по выдуманным причинам, а американским и европейским спортсменам прощают явные прегрешения? Обойдутся и без наших денег!