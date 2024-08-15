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В WADA продолжают ждать от России выплаты оставшейся части взноса за 2023 год

В WADA продолжают ждать от России выплаты оставшейся части взноса за 2023 год

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что продолжают ждать выплаты от России за 2023 год.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
(WADA) сообщили, что продолжают ждать выплаты от России за 2023 год. А Чернышенко уже готов выплатить, так чего мы хотим? Запад будет улыбаться во весь рот!
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18 час.
Svetlana Kuzmina
А за что WADA платить? За то, что они отстраняют наших спортсменов по выдуманным причинам, а американским и европейским спортсменам прощают явные прегрешения? Обойдутся и без наших денег!
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18 час.
ИИ
Иван Иваныч
Деньги нужно платить за что-то, а не за вредительство. Несовершеннолетней девчонке фигуристке Камиле Валиевой карьеру в спорте испортили по той причине, что западосам до её спортивного уровня как до Луны.
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10 час.

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