Управление ЗАГС по Калужской области отчиталось об итогах работы за 2023 год

Органы ЗАГС Калужской области стали оказывать больше услуг в электронном виде - более половины заявлений о заключении брака были поданы через портал 6 марта в Калуге на заседании коллегии Управления ЗАГС Калужской области подвели итоги работы за 2023 год и озвучили планы на предстоящий период.