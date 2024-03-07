Управление ЗАГС по Калужской области отчиталось об итогах работы за 2023 год

Органы ЗАГС Калужской области стали оказывать больше услуг в электронном виде - более половины заявлений о заключении брака были поданы через портал 6 марта в Калуге на заседании коллегии Управления ЗАГС Калужской области подвели итоги работы за 2023 год и озвучили планы на предстоящий период.
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