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Управление ЗАГС по Калужской области отчиталось об итогах работы за 2023 год

Управление ЗАГС по Калужской области отчиталось об итогах работы за 2023 год

Органы ЗАГС Калужской области стали оказывать больше услуг в электронном виде - более половины заявлений о заключении брака были поданы через портал 6 марта в Калуге на заседании коллегии Управления ЗАГС Калужской области подвели итоги работы за 2023 год и озвучили планы на предстоящий период.

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