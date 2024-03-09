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Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО

Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО

Британское Минобороны опубликовало очередной доклад о состоянии бронетанковых войск России и их производстве, который крайне не понравился никому из экспертов и журналистов на Западе.

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