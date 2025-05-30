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В бухте Севастополя умер дельфин, которого спасали две недели

В бухте Севастополя умер дельфин, которого спасали две недели

Дельфин-белобочка по имени Бублик, которого две недели лечили в полевых условиях специалисты центра «Безмятежное море» и добровольцы, скончался из-за тяжелой болезни после сброса канализационных стоков в бухту.

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