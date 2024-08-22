Microsoft наконец избавится от «Панели управления» в Windows 11 Microsoft продолжает не т...

Microsoft наконец избавится от «Панели управления» в Windows 11Microsoft продолжает не только обновлять операционную систему Windows, наделяя её новыми функциями и возможностями, но также проводит работу по отказу от старых функций, которые стали не востребованы пользователями или же просто откровенно устарели.
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