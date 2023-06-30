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Билет в Грузию за 200 тысяч рублей, вымирающая Украина и Обама про Крым

Билет в Грузию за 200 тысяч рублей, вымирающая Украина и Обама про Крым

1. Судя по скрину на заглавной картинке, люди, купившие во время субботних событий авиабилет в Грузию по цене 200 тысяч, действительно существуют.

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