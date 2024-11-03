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Царьград

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145 человек пропали в Нижегородской области в октябре

145 человек пропали в Нижегородской области в октябре

В Нижегородской области в октябре 2024 года пропали 145 человек.В Нижегородской области за прошедший месяц в поисково-спасательный отряд (ПСО) «Волонтёр НН» поступили заявки на поиски 145 человек.

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