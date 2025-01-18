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Ушел из жизни Волемир Грузец, звезда сериала «Морские дьяволы»

Ушел из жизни Волемир Грузец, звезда сериала «Морские дьяволы»

Волемир Грузец, заслуженный артист Грузинской ССР и актер сериала «Морские дьяволы», ушел из жизни на 85-м году.

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