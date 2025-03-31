Собаки объедают наркоманов!

БлокнотРУ Нередки случаи, когда собака сначала подбирает что-то на улице во время прогулки, а спустя пару часов владельцы находят ее в странном состоянии: дезориентированной, со спутанностью сознания, манежными движениями, попытками укусить себя и всех вокруг.