Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Собаки объедают наркоманов!

Собаки объедают наркоманов!

БлокнотРУ Нередки случаи, когда собака сначала подбирает что-то на улице во время прогулки, а спустя пару часов владельцы находят ее в странном состоянии: дезориентированной, со спутанностью сознания, манежными движениями, попытками укусить себя и всех вокруг.

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