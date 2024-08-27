Общественный деятель: «Наш долг — сохранять и укреплять нашу независимость»

День независимости – важный день в нашей истории, считает Думитру Ройбу - общественный активист, основатель и председатель молодежного движения Urmașii lui Ștefan, обладатель медали РМ "За гражданские заслуги", сообщает Noi.
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