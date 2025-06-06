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Царьград

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Дерутся Маск и Трамп, а получат ВСУ. Вот зачем нужен был скандал?

Дерутся Маск и Трамп, а получат ВСУ. Вот зачем нужен был скандал?

Громкая ссора между Дональдом Трампом и Илоном Маском приковала к себе внимание всего мира. Вчерашние союзники буквально топят друг друга, в ход пошли угрозы и обвинения в преступлениях.

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