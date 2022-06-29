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Samsung выпустила смартфон, подобных которому не предлагает ни Xiaomi, ни Huawei, ни Realme. Представлен защищённый Galaxy XCover6 Pro со съёмным аккумулятором

Samsung выпустила смартфон, подобных которому не предлагает ни Xiaomi, ни Huawei, ни Realme. Представлен защищённый Galaxy XCover6 Pro со съёмным аккумулятором

Компания Samsung представила защищённый смартфон Galaxy XCover6 Pro. Производитель пока не раскрыл цену, но ранее были слухи о 600 евро.

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