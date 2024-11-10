Украинцы должны забыть о Крыме.Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме.Будущая администрация сосредоточится на достижении мира на Украине, а не на возвращении территорий.
Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме
Комментарии
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Eduard
Крым их и не был!Они Крым не купили,не строили.Как пришло так и ушло!
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6 час.
Eduard
Особенно смешно,когда о Крыме в Европе воют! Ое не их и их никогда не будит!
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6 час.
Eduard
Никто вообще,никогда Украине не давал разрешение на передачу его под базы НАТО,как это прсие переворота предпологалось самозванцами Украины!
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6 час.
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