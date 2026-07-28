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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рубен Аморим: «Тренировать «Милан» – это мечта, я с детства болею за клуб, знаю его культуру и историю. Но все это в прошлом, сейчас наша цель – построить будущее»

Рубен Аморим признался, что мечтал возглавить «Милан». «Тренировать «Милан» – это мечта. Они решили, что я им подхожу, со всеми успехами и неудачами.

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