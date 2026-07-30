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Zero Hedge

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Heavy Russian Attacks Reach Far West In Ukraine - Missile Slams Into Poland

Heavy Russian Attacks Reach Far West In Ukraine - Missile Slams Into Poland

Heavy Russian Attacks Reach Far West In Ukraine - Missile Slams Into Poland Another alleged Russian projectile has breached NATO airspace, which resulted in Polish warplanes being scrambled as they prepared to shoot it down.

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