Heavy Russian Attacks Reach Far West In Ukraine - Missile Slams Into Poland Another alleged Russian projectile has breached NATO airspace, which resulted in Polish warplanes being scrambled as they prepared to shoot it down.
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