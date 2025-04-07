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Царьград

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Вертолеты РФ атаковали технику ВСУ в приграничье Курской области

Вертолеты РФ атаковали технику ВСУ в приграничье Курской области

Ударная группа вертолетов РФ, включая Ка-52М и Ми-28НМ, успешно поразила блиндажи и технику ВСУ в приграничье Курской области.

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