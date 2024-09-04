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Мойка78.ру Новости СПб

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Многие женщины сейчас вздрогнут

Многие женщины сейчас вздрогнут. Они это годами делают бесплатно, а не за миллионы. Русский музей, которым руководит Алла Манилова, за год потратит на уборку почти 32,8 млн рублей.

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