Многие женщины сейчас вздрогнут. Они это годами делают бесплатно, а не за миллионы. Русский музей, которым руководит Алла Манилова, за год потратит на уборку почти 32,8 млн рублей.
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Многие женщины сейчас вздрогнут. Они это годами делают бесплатно, а не за миллионы. Русский музей, которым руководит Алла Манилова, за год потратит на уборку почти 32,8 млн рублей.