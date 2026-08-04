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Попытка триумфа обернулась фиаско: японского министра высмеяли за «контакт» с Лавровым

Попытка триумфа обернулась фиаско: японского министра высмеяли за «контакт» с Лавровым

ПЕКИН, 4 августа, ФедералПресс. В кулуарах саммита АСЕАН на Филиппинах произошел эпизод, который японские СМИ поспешили выдать за прорыв в двусторонних отношениях, однако реальность оказалась далека от их ожиданий.

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