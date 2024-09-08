Россия повышает цены: прибыль от переработки нефти в Азии упала до многолетнего минимума

Консалтинговые компании уже включили в свои прогнозы сокращение объемов переработки на 300 тысяч баррелей в сутки в четвертом квартале, ожидая, что сокращение объемов переработки может снизиться еще на 100 тысяч баррелей в сутки, если текущая низкая маржа сохранится.
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