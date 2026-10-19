До конца 2026-го ожидаются новые испытания корабля, ускорителя Super Heavy и стартовой площадки во Флориде Обновлённый график испытаний команды SpaceX HLS, занимающейся лунной версией Starship для NASA, предусматривает первую высадку на Луну уже в конце 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым