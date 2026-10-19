До конца 2026-го ожидаются новые испытания корабля, ускорителя Super Heavy и стартовой площадки во Флориде Обновлённый график испытаний команды SpaceX HLS, занимающейся лунной версией Starship для NASA, предусматривает первую высадку на Луну уже в конце 2027 года.