Эксперт оценил последствия введения Трампом пошлин на товары из ЕС

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency США защищают свою экономику в ущерб другим странам, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с РЕН ТВ, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа ввести экономические санкции против стран Евросоюза (ЕС).
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