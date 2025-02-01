Эксперт оценил последствия введения Трампом пошлин на товары из ЕС

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency США защищают свою экономику в ущерб другим странам, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с РЕН ТВ, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа ввести экономические санкции против стран Евросоюза (ЕС).