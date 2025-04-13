В Китае ввели оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра

В нескольких регионах Китая ввели оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра. По оценке Национального метеорологического центра (НМЦ) страны, ветер будет бушевать до утра понедельника, 14 апреля.
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