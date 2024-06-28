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Карпин о новом контракте со сборной: «Благодарен за возможность работать с лучшими игроками страны. Очень надеюсь, что нам предстоит участие в официальных турнирах»

Карпин о новом контракте со сборной: «Благодарен за возможность работать с лучшими игроками страны. Очень надеюсь, что нам предстоит участие в официальных турнирах»

Сегодня главный тренер национальной команды объявил, что продлил контракт на 4 года. «Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны в течение ближайших четырех лет.

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