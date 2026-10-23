Решение стало вторым подряд после серии снижений ставки на протяжении десяти заседаний подряд.Совет директоров ЦБ на прошедшем заседании принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне - 14% годовых, следует из сообщения регулятора от 23 октября.