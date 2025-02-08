Волна атак на украинские военкоматы докатилась до США – что пишут тамошние медиа

The Washington Post обратил внимание на участившиеся в последнее время нападения на украинские ТЦК и даже убийства их работников разгневанными гражданскими, которых пытаются насильно мобилизовать в армию.
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