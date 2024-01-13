В Васильев день не забудь жареного поросенка на стол поставить: народные приметы и поверья на 14 января Андрей АндреевНаступил 14-й января, и хотя все работающие граждане уже вернулись с новогодних каникул, в народном календаре праздничные торжества продолжаются.