Автобус с россиянами разбился

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья "Микроавтобус с туристами из РФ и Белоруссии, которые направлялись из отелей Аланьи в аэропорт Антальи по завершению отдыха, врезался в столб на трассе в районе Манавгата", - сообщает агентство IHA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии