Автобус с россиянами разбился

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья "Микроавтобус с туристами из РФ и Белоруссии, которые направлялись из отелей Аланьи в аэропорт Антальи по завершению отдыха, врезался в столб на трассе в районе Манавгата", - сообщает агентство IHA.