Шольц назвал неправильным поставлять Киеву оружие для ударов вглубь РФ

TASS/AP/Geert Vanden Wijngaert Канцлер Германии Олаф Шольц счел неправильным поставки Украине немецкого оружия для ударов вглубь территории России, заявил он во время дебатов в эфире телеканала ZDF на YouTube с кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридрихом Мерцем.