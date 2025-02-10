Шольц назвал неправильным поставлять Киеву оружие для ударов вглубь РФ

TASS/AP/Geert Vanden Wijngaert Канцлер Германии Олаф Шольц счел неправильным поставки Украине немецкого оружия для ударов вглубь территории России, заявил он во время дебатов в эфире телеканала ZDF на YouTube с кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридрихом Мерцем.
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