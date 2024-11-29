Ребёнок иноземцев, который пнул в лицо русского школьника, продолжает учиться и кошмарить других детей

валерия

А почему бы русским ребяткам в ответ не собраться и не пнуть этого звкрька так, чтобы от него перья полетели? Вот в этом вся причина, что мы не можем объединиться в защите своимх прав и не можем постоять друг за лруга. Каждый сам за себя. а они, звери, все время друг за друга стоят.