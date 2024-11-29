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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Ребёнок иноземцев, который пнул в лицо русского школьника, продолжает учиться и кошмарить других детей

Ребёнок иноземцев, который пнул в лицо русского школьника, продолжает учиться и кошмарить других детей

Avia.pro - СМИ Школа должна быть местом, где детей учат дружить, уважать друг друга и решать конфликты словами.

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Комментарии
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валерия
А почему бы русским ребяткам в ответ не собраться и не пнуть этого звкрька так, чтобы от него перья полетели? Вот в этом вся причина, что мы не можем объединиться в  защите своимх прав и не можем постоять друг за лруга. Каждый сам за себя. а они, звери, все время друг за друга стоят.
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50 мин.
Александр Попов
Друг за друга они только толпой против одного. Когда начинают огребать, они сразу каждый за себя. По армии помню.
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39 мин.
Анатолий Зотов
Если так дальше пойдёт, то этот немтырь без языка и школу закончит, и в институт поступит. 😡
Ответить
31 мин.

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