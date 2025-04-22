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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин остался без очков в 2 первых матчах серии с «Далласом». У него 4 броска, 2 блока, 2 хита и 2 потери за 25:30 во 2-й игре

Форвард «Колорадо» не отметился результативными действиями во второй игре серии первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» (3:4 ОТ, 1-1).

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