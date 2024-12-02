На территории Ивановской области завершена ликвидация объектов накопленного вреда прошлых лет, представлявших угрозу Волге

<p> В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в Заволжске завершена ликвидация шести объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге.
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