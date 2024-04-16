Депутаты выбрали мэром Новосибирска Максима Кудрявцева

Мэра выбрали по новой системе на пять лет. В должность Максим Кудрявцев вступит с 26 апреля. В горсовете Новосибирска после презентации своих программ кандидатами на пост градоначальника депутаты провели тайное голосование и выбрали нового мэра.
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