В Конгрессе США опасаются передачи Россией Китаю опыта борьбы с американскими вооружениями

Члены спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю направили советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану письмо, в котором призвали определить, какие данные по противодействию американским вооружениям Москва может передавать Пекину.
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