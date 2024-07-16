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В Конгрессе США опасаются передачи Россией Китаю опыта борьбы с американскими вооружениями

В Конгрессе США опасаются передачи Россией Китаю опыта борьбы с американскими вооружениями

Члены спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю направили советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану письмо, в котором призвали определить, какие данные по противодействию американским вооружениям Москва может передавать Пекину.

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