Почему российский документальный фильм о Мариуполе не берут на ТВ и на стриминги?

Первую серию фильма "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидцев" 24 июля показали на Шукшинском кинофестивале, однако официально картина так нигде и не вышла Российский документальный фильм "У края бездны.
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