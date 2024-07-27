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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Почему российский документальный фильм о Мариуполе не берут на ТВ и на стриминги?

Почему российский документальный фильм о Мариуполе не берут на ТВ и на стриминги?

Первую серию фильма "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидцев" 24 июля показали на Шукшинском кинофестивале, однако официально картина так нигде и не вышла Российский документальный фильм "У края бездны.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Странно ,очень странно ,ПОЧЕМУ?
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8 час.

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