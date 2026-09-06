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Рик и Морти: поел — и в портал!

Рик и Морти: поел — и в портал!

Хотите узнать, чем закончился тот самый допрос после злополучного бургера, который отправил Морти прямиком в межпространственный разлом? Скорее включайте Рик и Морти читайте онлайн, чтобы увидеть все безумные последствия обычного перекуса.

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