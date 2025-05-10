Кто бы мог подумать, но Алла Пугачёва, давно сбежавшая из России (кстати, до сих пор интересно, зачем именно она это сделала), всё ещё зарабатывает сотни миллионов рублей в столь нелюбимой стране! Забавно наблюдать за тем, как выживают за границей все… «Не вставая со стула» – Пугачёва до сих пор зарабатывает десятки миллионов в РФ .