Задоров попросил «Калгари» обменять его (Кевин Уикс)

Об этом сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс. «Мне сообщили, что Никита Задоров, сегодня забросивший шайбу в матче с «Торонто», запросил обмен у «Калгари» через своего агента Дэна Мильштейна», – сообщил Уикс.