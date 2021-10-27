В Ростове продолжается работа по созданию непрерывной зоны для велосипедистов на ул.Пушкинской

По многочисленным просьбам ростовчан, в целях популяризации велодвижения в донской столице, Департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения разработана схема организации велосипедных маршрутов как в центре города, так и в… Показать полностью.
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