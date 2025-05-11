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Велопробег в Вене: сотрудники дипмиссий России отметили 80-летие Победы

Велопробег в Вене: сотрудники дипмиссий России отметили 80-летие Победы

В Вене прошел велопробег с участием сотрудников российских дипмиссий. Мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы, охватило ключевые советские воинские захоронения и памятные места, где участники возложили цветы к мемориалам.

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