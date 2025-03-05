Трамп избегает слова "вторжение" в обращении к конгрессу США

В своём обращении к конгрессу США президент Дональд Трамп избежал использования слова "вторжение" касательно России и Украины, сосредоточившись на других темах, включая проблему нелегальной миграции и внутренние вопросы страны.
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