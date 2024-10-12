Ухажер Бородиной показал фото с младенцем на руках: «Любовь с первого взгляда!»

Николай Сердюков провел день в компании своей дочки Николь от прошлого брака. Ксения Бородина с Николаем Сердюковым Социальные сетиКсения Бородина в августе рассекретила свои отношения с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым.