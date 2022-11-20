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Кросби о 1000-м матче Малкина в НХЛ: «Потрясающее достижение. Особенно учитывая, через что ему пришлось пройти»

Сидни Кросби высказался о предстоящем 1000-м матче Евгения Малкина в НХЛ.  Форвард «Питтсбурга» набрал 1165 (451+714) очков в 999 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру.

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